General Dynamics Aktie: Da braut sich was zusammen!

In den letzten zwölf Monaten haben insgesamt 4 Analystenbewertungen für die General Dynamics-Aktie stattgefunden. Davon wurden 3 Bewertungen als "Gut", 1 als "Neutral" und keine als "Schlecht" eingestuft. Insgesamt ergibt sich daher ein "Gut"-Rating für die General Dynamics-Aktie. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates zu General Dynamics vor. Der Durchschnitt der Kursziele, die von den Analysten festgelegt wurden, beträgt 258 USD. Dies impliziert ein Abwärtspotential von -6,3 Prozent im Vergleich zum letzten Schlusskurs von 275,36 USD. Aus dieser Analyse ergibt sich somit eine "Schlecht"-Empfehlung.

In Bezug auf die Dividende beträgt das Verhältnis zur Aktie aktuell 2, was einer negativen Differenz von -15,54 Prozent im Vergleich zum Branchendurchschnitt von "Luft- und Raumfahrt und Verteidigung" entspricht. Daher erhält General Dynamics für diese Dividendenpolitik eine "Schlecht"-Bewertung von den Analysten.

Im Vergleich zur "Luft- und Raumfahrt und Verteidigung"-Branche hat General Dynamics in den letzten 12 Monaten eine Performance von 8,55 Prozent erzielt. Im Durchschnitt sind ähnliche Aktien in dieser Branche um 350,53 Prozent gestiegen, was bedeutet, dass General Dynamics im Branchenvergleich eine Underperformance von -341,98 Prozent verzeichnet. Der Sektor "Industrie" verzeichnete im letzten Jahr eine mittlere Rendite von 213,01 Prozent, wobei General Dynamics um 204,46 Prozent unter diesem Durchschnittswert liegt. Diese Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Fundamental betrachtet liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von General Dynamics bei 14,25, was unter dem Branchendurchschnitt von 33,47 liegt. Dies führt zu einer Unterbewertung der Aktie und erhält eine "Gut"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.