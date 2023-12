General Dynamics Aktie: Bitte unbedingt die Zahlen anschauen!

Der Aktienkursvergleich zeigt, dass die Aktie von General Dynamics im vergangenen Jahr eine Rendite von 4,56 Prozent erzielt hat. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrie") liegt die Rendite von General Dynamics jedoch um 142,68 Prozent unter dem Durchschnitt von 147,24 Prozent. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Luft- und Raumfahrt und Verteidigung" beträgt 240,83 Prozent, wobei General Dynamics aktuell 236,26 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit "Schlecht" bewertet.

Die Analysten haben in den letzten 12 Monaten 5-mal eine positive Bewertung, 2-mal eine neutrale Bewertung und 0-mal eine negative Bewertung für General Dynamics abgegeben. Langfristig wird der Titel somit von institutioneller Seite aus als "Gut" bewertet. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor, aber basierend auf dem aktuellen Kurs von 259,67 USD erwarten die Analysten eine Entwicklung von -2,95 Prozent und prognostizieren ein mittleres Kursziel von 252 USD. Diese Entwicklung wird als "Neutral" eingestuft. Insgesamt erhalten die institutionellen Analysten daher eine Bewertungsstufe von "Gut".

Die Dividendenrendite von General Dynamics beträgt derzeit 2,21 Prozent, was nur leicht unter dem Mittelwert von 2,35 Prozent liegt. Unsere Analysten bewerten diese Dividendenpolitik daher als "Neutral".

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Indikator für die Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien wurden vorwiegend negative Meinungen zur Aktie von General Dynamics veröffentlicht. In den letzten Tagen wurden jedoch vermehrt positive Themen diskutiert, was insgesamt zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Weitere Untersuchungen zeigen, dass vor allem "Schlecht"-Signale abgegeben wurden, insgesamt fünf Signale (4 Schlecht, 1 Gut). Insgesamt ergibt sich daher auf dieser Ebene eine "Schlecht"-Bewertung. Zusammenfassend ergibt sich somit eine Gesamtbewertung der Anleger-Stimmung als "Neutral".