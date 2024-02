General Dynamics Aktie: Die Bären zittern!

Die General Dynamics Aktie wird einer technischen Analyse unterzogen, die zeigt, dass der aktuelle Kurs von 273,75 USD um +5,37 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, entfernt ist. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Gut". Betrachtet man die vergangenen 200 Tage, so liegt die Distanz zum GD200 bei +17 Prozent, was zu einer Einstufung von "Gut" führt. Somit wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für beide Zeiträume insgesamt als "Gut" bewertet.

Ein weiteres Signal der technischen Analyse ist der Relative Strength Index (RSI), welcher die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem bestimmten Zeitraum betrachtet. Der RSI der General Dynamics liegt bei 12,34, was zu einer Einstufung von "Gut" führt. Auch der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, liegt mit 26,09 im Bereich einer "Gut"-Einschätzung. Dies führt zu einer Gesamtbewertung von "Gut".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien war in den letzten Wochen eine Zunahme negativer Kommentare über General Dynamics zu beobachten. Das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer zeigt eine negative Tendenz, was zu einer "Schlecht"-Bewertung der Aktie führt. Die Aktie wird jedoch häufiger als normal diskutiert und verzeichnet eine steigende Aufmerksamkeit, was zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält die Aktie dadurch ein "Schlecht"-Rating.

Im fundamentalen Bereich zeigt sich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der General Dynamics Aktie aktuell bei 14,25 liegt, was 57 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Luft- und Raumfahrt und Verteidigung) von 33 liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus heutiger Sicht unterbewertet ist, wodurch sie eine "Gut"-Bewertung auf dieser Stufe erhält.