General Dynamics Aktie: Aus, Aus, Aus!

Die Stimmung in der Internet-Kommunikation zu General Dynamics hat sich in den letzten Wochen deutlich verschlechtert, was zu einer "Schlecht"-Bewertung der Aktie führt. Unsere Analyse zeigt, dass es in den sozialen Medien in den letzten vier Wochen keine außergewöhnliche Aktivität bezüglich General Dynamics gab, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher von uns mit "Schlecht" eingestuft.

Von fundamentalen Gesichtspunkten betrachtet, ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von General Dynamics mit 14 im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen in der Luft- und Raumfahrt- sowie Verteidigungsbranche unterbewertet. Daher erhält die Aktie in dieser Kategorie von der Redaktion eine "Gut"-Einschätzung.

Langfristig gesehen wird die General Dynamics-Aktie auch von Analysten positiv bewertet, mit 5 "Gut"-, 2 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen. Obwohl in den letzten Monat keine Analystenupdates vorliegen, wird das Kursziel der Aktie auf 252 USD angesiedelt, wodurch eine neutrale Einstufung mit einer erwarteten Performance von -1,5 Prozent erfolgt. Insgesamt erhält die Aktie von uns eine Einschätzung von "Gut" basierend auf der Analysteneinschätzung.

In Bezug auf die Dividendenrendite schüttet General Dynamics im Vergleich zur Branchendurchschnitt eine niedrigere Dividende von 2,21 % aus, was 14,81 Prozentpunkte unter dem Durchschnitt liegt und zu einer Einstufung von "Schlecht" führt.