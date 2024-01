General Dynamics Aktie: Augen auf!

Die Dividendenrendite von General Dynamics liegt mit 2,05 % unter dem Branchendurchschnitt von 16,95 %. Dies bedeutet eine Differenz von 14,9 Prozentpunkten und führt zu einer Einstufung als "Schlecht" in Bezug auf den Ertrag.

Die Stimmung der Anleger hat sich im vergangenen Monat verschlechtert, was zu einer Bewertung von "Schlecht" führt. Allerdings hat das Unternehmen in diesem Zeitraum eine erhöhte Aufmerksamkeit der Anleger erfahren, was zu einer Einschätzung als "Gut" führt. Insgesamt wird die General Dynamics-Aktie jedoch mit einem "Schlecht"-Rating versehen.

Die Analyse der sozialen Medien zeigt, dass die Anleger in den letzten zwei Wochen überwiegend negativ gegenüber General Dynamics eingestellt waren. Die überwiegende Anzahl neutraler Themen in den letzten Tagen führt zu einer insgesamt "Schlecht"-Einstufung.

Die technische Analyse ergibt unterschiedliche Bewertungen, je nach Betrachtung des gleitenden Durchschnitts. Auf Basis der letzten 200 Handelstage wird die Aktie als "Gut" bewertet, während die Betrachtung der letzten 50 Handelstage zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt wird die General Dynamics-Aktie jedoch mit einem "Gut"-Rating versehen.

