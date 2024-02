General Dynamics Aktie: Alles nur Schall und Rauch?

Weitere Suchergebnisse zu "General Electric":

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von General Dynamics liegt bei 14, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 32,17 im Bereich "Luft- und Raumfahrt und Verteidigung" deutlich niedriger ist. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie unterbewertet ist und erhält daher eine "Gut"-Bewertung auf dieser Stufe.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt der Relative Strength Index (RSI) von General Dynamics einen Wert von 47,66, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Auch der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, deutet auf eine "Neutral"-Einschätzung hin. Insgesamt wird die technische Einschätzung daher als "Neutral" bewertet.

Von insgesamt 4 Analystenbewertungen in den letzten zwölf Monaten für die General Dynamics-Aktie sind 3 Einstufungen als "Gut", 1 als "Neutral" und keine als "Schlecht". Dies führt zu einem durchschnittlichen "Gut"-Rating für das Wertpapier. Die durchschnittlichen Kursziele der Analysten liegen bei 258 USD, was einer potenziellen Abwärtsbewegung von -4,25 Prozent vom letzten Schlusskurs von 269,44 USD entspricht. Die daraus resultierende Empfehlung lautet "Neutral".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung festgestellt werden. Das Stimmungsbild wird als "Neutral" bewertet, während die Aufmerksamkeit über das Unternehmen als abnehmend eingestuft wird, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Zusammenfassend erhält General Dynamics daher in diesem Bereich eine "Schlecht"-Bewertung.