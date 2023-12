General Cannabis tut es schon wieder?

Weitere Suchergebnisse zu "Mercedes-Benz Group":

Die Aktie von Trees weist derzeit eine Dividendenrendite von 0 % auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 5,2 % in der Kategorie "Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies". Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht" bezüglich der ausgeschütteten Dividende.

Bei der Betrachtung des Relative Strength Index (RSI) für Trees zeigt sich, dass der 7-Tage-RSI aktuell bei 77,82 Punkten liegt, was darauf hindeutet, dass die Aktie überkauft ist. Daher wird die Aktie in diesem Punkt als "Schlecht" eingestuft. Im Gegensatz dazu ist der 25-Tage-RSI weder überkauft noch -verkauft, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Somit wird Trees insgesamt mit "Schlecht" bewertet.

Die Stimmung der Anleger wird nicht nur durch harte Faktoren wie Bilanzdaten, sondern auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung und Kommentare in sozialen Medien beeinflusst. Die Analyse ergab, dass die Stimmung sowie die Kommentare zu Trees neutral waren, was zu einer Einstufung als "Neutral" in diesem Bereich führt.

In Bezug auf die technische Analyse ist die Aktie von Trees derzeit -27,27 % vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage und -27,27 % vom gleitenden Durchschnitt der letzten 200 Tage entfernt. Dies führt zu einer Gesamtbewertung als "Schlecht" aus charttechnischer Sicht für beide Zeiträume.

General Cannabis kaufen, halten oder verkaufen?

Wie wird sich General Cannabis jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen General Cannabis-Analyse.

General Cannabis: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...