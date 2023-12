General Cannabis Aktie: Der weitere Knall!

Die Aktie von Trees wurde in einer technischen Analyse untersucht, die auf den Schlusskursen der letzten 200 Handelstage basiert. Dabei ergab sich ein Durchschnitt von 0,11 USD. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 0,0837 USD, was einem Unterschied von -23,91 Prozent entspricht, und führte zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Sowohl der 200-Tage-Durchschnitt als auch der 50-Tage-Durchschnitt wurden analysiert, wobei letzterer ebenfalls unter dem gleitenden Durchschnitt lag, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führte.

Im Hinblick auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien konnten in den vergangenen vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen festgestellt werden. Aufgrund dessen erhielt die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Auch die Kommunikationsfrequenz zeigte keine signifikanten Veränderungen, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führte.

Der Relative Strength Index (RSI) wurde ebenfalls analysiert, wobei ein Wert von 96 für die letzten 7 Tage als überkauft eingestuft wurde und somit zu einer "Schlecht"-Bewertung führte. Der RSI der letzten 25 Handelstage lag bei 56,09, was auf eine Neutralbewertung hindeutet.

In Bezug auf die Dividendenrendite wies Trees eine Rendite von 0 % aus, was deutlich unter dem Branchendurchschnitt von 5,25 % liegt und somit zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt.

Insgesamt ergibt die technische Analyse eine eher negative Bewertung für die Aktie von Trees.