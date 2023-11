General Cannabis Aktie: Was diese Entwicklungen verraten!

Weitere Suchergebnisse zu "Sage Group":

Derzeit schüttet das Unternehmen Trees niedrigere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche für Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies. Der Unterschied beträgt 5,27 Prozentpunkte (0 % gegenüber 5,27 %). Aufgrund dieser großen Differenz erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Schlecht".

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Im Fall von Trees liegt der RSI7 aktuell bei 50,62 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI liegt bei 65,93 und zeigt ebenfalls an, dass Trees weder überkauft noch überverkauft ist. Dadurch erhält das Wertpapier insgesamt ein "Neutral"-Rating in diesem Abschnitt.

Die Grundlage des Anleger-Sentiments sind Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. Über Trees wurde in den letzten zwei Wochen eher neutral diskutiert. Negative Diskussionen konnten nicht aufgezeichnet werden, und die Anleger waren größtenteils neutral eingestellt. Aufgrund dieses Stimmungsbildes bekommt die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung.

Zu den weichen Faktoren bei der Einschätzung einer Aktie zählt auch die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz. Die Diskussionsintensität von Trees hat eine durchschnittliche Aktivität aufgewiesen, weshalb das Unternehmen in diesem Bereich die Einschätzung "Neutral" erhält. Ebenso zeigt die Rate der Stimmungsänderung kaum Änderungen, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt wird Trees daher als "Schlecht"-Wert eingestuft.