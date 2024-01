General Cannabis Aktie: Das Aus steht bevor - oder?

Die Stimmung unter den Anlegern bezüglich der Aktie von Trees ist in den Diskussionsforen und sozialen Medien insgesamt positiv. Die Auswertung von Äußerungen und Meinungen der letzten beiden Wochen zeigt jedoch, dass in jüngster Zeit vor allem negative Themen im Fokus der Diskussionen standen. Daher erhält die Aktie insgesamt die Einschätzung "Neutral" in Bezug auf die Anleger-Stimmung.

In Bezug auf die Dividende weist Trees derzeit eine Dividendenrendite von 0 % auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 5,23 %. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht" bezüglich der ausgeschütteten Dividende.

Die technische Analyse zeigt, dass die Trees-Aktie sowohl in Bezug auf den längerfristigen (200-Tage-Durchschnitt) als auch den kurzfristigen (50-Tage-Durchschnitt) gleitenden Durchschnitt eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Der aktuelle Wert liegt deutlich unter beiden Durchschnittswerten.

Der Relative Strength-Index (RSI) ergibt für die Trees-Aktie einen Wert von 89,33 für den RSI7 (sieben Tage) und 67,55 für den RSI25 (25 Tage). Dies führt zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Insgesamt zeigen die verschiedenen Bewertungsfaktoren eine eher negative Einschätzung der Trees-Aktie, sowohl in Bezug auf die Anleger-Stimmung, die Dividendenrendite, als auch die technische Analyse und den Relative Strength-Index. Anleger sollten diese Faktoren bei ihrer Investmententscheidung berücksichtigen.