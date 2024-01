General Assembly Holdings Aktie: Rally oder Absturz - das entscheidet sich nun!

In den vergangenen zwei Wochen wurde die General Assembly von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als neutral bewertet. Dies ist das Ergebnis einer Auswertung der verschiedenen Kommentare und Beiträge, die sich in den letzten beiden Wochen mit diesem Wert beschäftigt haben. Die Diskussionen drehten sich hauptsächlich um neutrale Themen, weshalb die Anleger-Stimmung als "Neutral" eingestuft wird.

Der Relative Strength Index (RSI) der General Assembly liegt bei 50, was bedeutet, dass die Situation weder überkauft noch überverkauft ist. Daher wird auch hier eine Bewertung als "Neutral" vergeben. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich ebenfalls bei 50, was auf eine weder überkaufte noch überverkaufte Situation hinweist. Auch hier wird daher eine "Neutral"-Einstufung vorgenommen.

Aus charttechnischer Sicht wird die General Assembly-Aktie ebenfalls als "Neutral" bewertet. Sowohl der Durchschnitt der letzten 200 Handelstage als auch der der letzten 50 Tage zeigen keine signifikanten Unterschiede zum letzten Schlusskurs.

Hinsichtlich der Diskussionsintensität und der Rate der Stimmungsänderung zeigt sich, dass die Aktie eine durchschnittliche Aktivität aufweist und die Stimmungsänderung gering bleibt. Daher wird auch in diesem Punkt eine "Neutral"-Einstufung vorgenommen.

Insgesamt ergibt sich somit für die General Assembly die Gesamteinstufung als "Neutral" basierend auf der Anleger-Stimmung, dem Relative Strength Index, der technischen Analyse sowie dem Sentiment und Buzz.