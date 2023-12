General Assembly Holdings Aktie: Da kann man verrückt werden!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Der RSI misst das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder 25 Tage als RSI25) und normiert es auf einen Bereich von 0 bis 100. Ein RSI von 50 gilt als neutral. Der RSI25 von 50 führt zu einer neutralen Einstufung für 25 Tage, was zu einem Gesamtrating von "Neutral" führt.

Die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs (GD) bewertet die General Assembly derzeit als "Neutral". Der GD200 liegt bei 0,02 CAD, was einer neutralen Einstufung entspricht. Der GD50 beträgt ebenfalls 0,02 CAD, was zu einer weiteren neutralen Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich ein Rating von "Neutral".

Bei der Einschätzung eines Aktienkurses spielen nicht nur harte Faktoren wie Bilanzdaten eine Rolle, sondern auch weiche Faktoren wie die Stimmung. Die Analysten haben die General Assembly auf sozialen Plattformen betrachtet und festgestellt, dass die Kommentare neutral waren. Auch die Nutzer haben in den letzten Tagen hauptsächlich neutrale Themen diskutiert, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt.

Das Internet kann Stimmungen verstärken oder verändern, wodurch sich neue Einschätzungen für Aktien ergeben. Bei General Assembly wurde eine mittlere Aktivität in Bezug auf die Diskussionen gemessen, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was zu einem Gesamtbild von "Neutral" führt.