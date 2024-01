Mit Generac wird erstmal keiner mehr Spaß haben!

Der Aktienkurs von Generac liegt im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Industrie-Sektor deutlich darunter. Mit einer Rendite von 15,71 Prozent erreicht Generac nur einen Bruchteil der durchschnittlichen Rendite von 1233 Prozent. Auch im Vergleich zur "Elektrische Ausrüstung"-Branche, die eine mittlere Rendite von 2087,37 Prozent aufweist, schneidet Generac mit 2071,66 Prozent schlechter ab. Diese Entwicklung führt zu einem insgesamt "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Fundamental betrachtet liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Generac bei 34,74, was über dem Branchendurchschnitt von 31,31 liegt. Aus fundamentaler Sicht wird die Aktie daher als überbewertet eingestuft, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt sich in den letzten Wochen eine deutliche Verschlechterung des Stimmungsbildes bei Generac. Negative Auffälligkeiten in den sozialen Medien führen zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie.

Die technische Analyse zeigt, dass der Schlusskurs der Generac-Aktie in den letzten 200 Handelstagen im Durchschnitt bei 115,93 USD lag. Der letzte Schlusskurs von 122,21 USD weicht hiervon um +5,42 Prozent ab, was zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auf Basis der letzten 50 Handelstage erhält die Aktie hingegen eine "Neutral"-Bewertung.

Insgesamt erhält die Generac-Aktie somit in der einfachen Charttechnik ein "Gut"-Rating.