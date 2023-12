Generac Aktie: Das war abzusehen!

Weitere Suchergebnisse zu "Solvay":

Die Analyse von Generac zeigt, dass die Stimmung in den sozialen Medien in den letzten Wochen stark eingetrübt ist. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung der Aktie. Die Diskussionsstärke, die die Aufmerksamkeit der Marktteilnehmer misst, hat in den letzten vier Wochen keine außergewöhnliche Aktivität gemessen, weshalb Generac eine "Neutral"-Bewertung erhält.

Die Diskussionen in den sozialen Medien spiegeln positive und negative Meinungen wider. In den letzten beiden Wochen überwiegen die positiven Meinungen, während in den letzten Tagen vermehrt negative Themen aufkommen. Die Redaktion stuft das Unternehmen daher als "Neutral" ein. Zudem konnten neun Handelssignale ermittelt werden, davon neun positive und kein negatives Signal, was zu einer Gesamtbewertung als "Gut" führt.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Generac derzeit unter dem Branchendurchschnitt. Mit einer Dividendenrendite von 0 Prozent erhält die Aktie eine "Schlecht"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Generac-Aktie sowohl kurzfristig als auch langfristig überverkauft ist. Der 7-Tage-RSI liegt bei 22,24 Punkten und der 25-Tage-RSI bei 15,06 Punkten, was zu einem "Gut"-Rating führt.

Insgesamt ist die Redaktion der Meinung, dass die Aktie von Generac in Bezug auf die Anlegerstimmung angemessen bewertet ist, jedoch Verbesserungsbedarf in Bezug auf die Dividendenpolitik besteht.