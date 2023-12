Generac Aktie: Das steckt hinter den tollen Zahlen

In den letzten Wochen wurde eine Zunahme positiver Kommentare über Generac in den sozialen Medien festgestellt. Dies führte dazu, dass das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer in den grünen Bereich stieg. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie von der Redaktion eine "Gut"-Bewertung. Die Häufigkeit der Beiträge zu einer Aktie liefert Anzeichen dafür, ob das Unternehmen aktuell viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Über Generac wurde unwesentlich mehr oder weniger diskutiert als normal, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt bekommt die Aktie dadurch ein "Gut"-Rating.

Die Analysten haben in den letzten 12 Monaten 7 Mal die Einschätzung "Gut", 5 Mal "Neutral" und 1 Mal "Schlecht" für Generac vergeben. Langfristig erhält der Titel damit von institutioneller Seite aus das Rating "Neutral". Im letzten Monat gab es keine Analystenupdates zu Generac. Die Analysten erwarten eine Kursentwicklung von 14,81 Prozent mit einem mittleren Kursziel von 149,58 USD, was als "Gut"-Einschätzung betrachtet wird. Insgesamt ergibt sich für die Bewertung durch institutionelle Analysten die Stufe "Gut".

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten. Der RSI für Generac liegt bei 42,17, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 28,44, woraus sich für 25 Tage eine Einstufung als "Gut" ergibt. Dieses Gesamtbild führt zu einem Rating "Gut".

Verglichen mit dem Branchen-Durchschnitt (Elektrische Ausrüstung) wird Generac als überbewertet angesehen. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie beträgt 36,82, was einen Abstand von 18 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 31,17 bedeutet. Auf fundamentaler Basis ergibt sich daher eine "Schlecht"-Empfehlung.