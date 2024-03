Generac Aktie: Nach so langer Zeit …

Generac schüttet derzeit niedrigere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Elektrische Ausrüstung. Dieser Unterschied beträgt 17,11 Prozentpunkte (0 % gegenüber 17,11 %), weshalb die Dividendenpolitik der Aktie als "Schlecht" eingestuft wird.

Die Meinung der Analysten, die in den letzten 12 Monaten Empfehlungen abgegeben haben, ergibt insgesamt eine "Neutral"-Einstufung, da es 2 Kauf-, 3 Neutral- und 1 Schlecht-Einstufung gibt. Es gab keine Analystenupdates zu Generac im letzten Monat. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten für Generac liegt bei 140,8 USD, was einer Kursentwicklung von 19,31 Prozent entspricht. Dies führt zu einer Einstufung als "Gut".

Im Vergleich zum Branchendurchschnitt hat Generac in den letzten 12 Monaten eine Performance von -5,56 Prozent erzielt, während ähnliche Aktien aus der Branche "Elektrische Ausrüstung" im Durchschnitt um 53,41 Prozent gestiegen sind, was eine Underperformance von -58,97 Prozent für Generac bedeutet. Im Vergleich zum "Industrie"-Sektor lag Generac 50,1 Prozent unter dem Durchschnittswert, was zu einer Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt und somit zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.

Bei der Stimmung und der Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien konnten in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen festgestellt werden, weshalb die Aktie mit einem "Neutral"-Rating bewertet wird. Weder eine Zunahme noch eine Abnahme der Diskussionsbeiträge wurde festgestellt. Insgesamt erhält Generac daher auf dieser Stufe auch eine "Neutral"-Rating.