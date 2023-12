Generac Aktie: Mit so guten Zahlen hat keiner gerechnet!

Die Stimmung und der Buzz um eine Aktie sind wichtige Maßstäbe für Investoren. Neben den Analysen aus Bankhäusern spielt auch das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet eine Rolle. Eine hohe Anzahl von Beiträgen über einen längeren Zeitraum kann ein gutes langfristiges Bild über die Stimmungslage geben. Wir haben die Aktie von Generac auf diese Faktoren hin untersucht. Die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität zeigte dabei eine starke Aktivität, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Allerdings zeigte die Rate der Stimmungsänderung in diesem Zeitraum eine negative Änderung, was zu einem "Schlecht"-Rating führt.

Die Analyse von insgesamt 14 Analystenbewertungen aus den vergangenen zwölf Monaten ergibt, dass 8 Einstufungen "Gut", 5 "Neutral" und 1 "Schlecht" sind. Im Durchschnitt erhält das Wertpapier also ein "Gut"-Rating. Die abgegebenen Kursziele ergeben einen Durchschnitt von 147,31 USD, was bedeutet, dass die Aktie um 14,56 Prozent steigen könnte. Somit erhält Generac von den Analysten insgesamt ein "Gut"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) wurde ebenfalls analysiert. Der RSI der letzten 7 Tage beträgt aktuell 8, was bedeutet, dass das Wertpapier überverkauft ist. Auch auf 25-Tage-Basis ist Generac überverkauft, was zu einer "Gut"-Bewertung führt.

Das Anleger-Sentiment ist ein weiterer wichtiger Stimmungsindikator. Zuletzt wurden mehrheitlich negative Meinungen in den sozialen Medien zu Generac veröffentlicht. Dennoch wurden auch "Gut"-Signale abgegeben. Zusammenfassend ergibt sich bei der Analyse der Anleger-Stimmung insgesamt die Bewertung "Neutral".