Generac Aktie: Das nennen wir mal wirklich gute Nachrichten!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiges Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen berücksichtigt. Ein Wert zwischen 0 und 30 gilt als "überverkauft", zwischen 70 und 100 als "überkauft" und dazwischen als neutral. Der RSI von Generac liegt bei 56,05 und wird daher als "neutral" eingestuft. Bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen beträgt der RSI25 64,12 und deutet ebenfalls auf eine "neutral"-Einschätzung hin.

Die Dividendenrendite von Generac beträgt 0 Prozent, was 16,94 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Daher erhält die Dividendenpolitik des Unternehmens eine "Schlecht"-Bewertung. Die Dividendenrendite setzt die Dividende in Verhältnis zum aktuellen Aktienkurs.

Bei der Einschätzung einer Aktie spielen auch weiche Faktoren wie das Sentiment und der Buzz im Netz eine Rolle. Die Diskussionsintensität der Generac-Aktie zeigt eine erhöhte Aktivität, weshalb das Unternehmen in diesem Bereich als "Gut" eingestuft wird. Auch die Rate der Stimmungsänderung deutet auf eine positive Veränderung hin, was ebenfalls zu einer "Gut"-Einstufung führt.

In den letzten zwei Wochen wurde Generac von privaten Nutzern in sozialen Medien überwiegend positiv bewertet. Unsere Redaktion kommt zu dem Schluss, dass die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene als "Gut" eingestuft werden kann. Darüber hinaus wurden überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Die Auswertung der Redaktion ergab 3 "Gut"- und 0 "Schlecht"-Signale, was zu einer insgesamt "Gut"-Empfehlung führt. Die Messung der Anleger-Stimmung ergibt daher eine "Gut"-Einstufung insgesamt.