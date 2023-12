Generac Aktie: Das ist ein absoluter Befreiungs-Hammer!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiger Indikator für die Bewertung von Aktien. Der RSI für die Generac-Aktie zeigt einen Wert von 41 für die letzten 7 Tage an, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und daher eine "Neutral"-Bewertung erhält. Im Vergleich dazu liegt der RSI auf 25-Tage-Basis bei 25,52, was darauf hindeutet, dass Generac hier überverkauft ist und daher eine "Gut"-Bewertung erhält.

Bei der fundamentalen Analyse zeigt sich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Generac bei 36,82 liegt, was deutlich höher ist als das Branchenmittel von 31,19. Dieser Unterschied von 18 Prozent deutet darauf hin, dass die Aktie überbewertet ist und daher eine "Schlecht"-Empfehlung erhält.

Das Sentiment und der Buzz rund um die Generac-Aktie wurden ebenfalls analysiert. Die Anzahl der Beiträge und die Stimmungsänderung zeigen, dass die Aktivität und die Stimmungslage unterdurchschnittlich sind. Daher erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung. Allerdings deutet die Rate der Stimmungsänderung zum Positiven auf ein "Gut"-Rating hin. Somit wird der Generac-Aktie bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Gut" gegeben.

Abschließend betrachtet die Dividendenrendite für Generac. Mit einer aktuellen Dividendenrendite von 0 Prozent, die nur leicht unter dem Mittelwert liegt, erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung für ihre Dividendenpolitik.