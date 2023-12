Generac Aktie: Das ist die Höhe!

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu anderen. Bei Generac beträgt das aktuelle KGV 32, während vergleichbare Unternehmen in der Branche "Elektrische Ausrüstung" im Durchschnitt ein KGV von 30 aufweisen. Dies deutet darauf hin, dass Generac aus fundamentalen Gesichtspunkten überbewertet ist und von der Redaktion daher eine "Schlecht"-Einschätzung erhält.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Generac-Aktie in den letzten 200 Handelstagen 114,93 USD betrug. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 122,13 USD, was einen Unterschied von +6,26 Prozent darstellt. Basierend auf dieser Entwicklung erhält die Aktie eine "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Zudem liegt der letzte Schlusskurs auch über dem 50-Tages-Durchschnitt von 105,13 USD (+16,17 Prozent Abweichung), was ebenfalls zu einer "Gut"-Bewertung auf kurzfristiger Basis führt.

Im Hinblick auf die Dividende ist zu beachten, dass Generac im Vergleich zum Branchendurchschnitt Elektrische Ausrüstung (17,02 %) keine Dividende ausschüttet. Dies führt dazu, dass die Aktie im Bereich der Ausschüttung niedriger bewertet wird und eine "Schlecht"-Einstufung erhält.

Die Analysteneinschätzungen zeigen, dass von insgesamt 15 Bewertungen für die Generac-Aktie in den letzten zwölf Monaten, 8 als "Gut", 6 als "Neutral" und 1 als "Schlecht" eingestuft wurden. Dies ergibt zusammengefasst ein "Neutral"-Rating. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 143,79 USD, was ein Aufwärtspotential von 17,73 Prozent darstellt. Aufgrund dessen erhält Generac eine "Gut"-Empfehlung in diesem Bereich der Analyse.

Insgesamt wird Generac daher aus fundamentaler, technischer und Dividenden-Perspektive unterschiedlich bewertet, wobei das Kursziel der Analysten ein Aufwärtspotential signalisiert.