Generac Aktie: Das dürfte für Aufruhr am Markt sorgen …

Die Generac-Aktie wird von Marktanalysten kritisch bewertet, insbesondere in Bezug auf die Dividendenpolitik. Die Dividendenrendite beträgt derzeit 0 Prozent, was 16,98 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in Bezug auf die Dividendenpolitik. Die Generac-Aktie hat auch in der Vergangenheit eine unterdurchschnittliche Performance gezeigt, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Im Vergleich zu Aktien aus dem Sektor "Industrie" liegt die Rendite der Generac-Aktie um mehr als 110 Prozent unter dem Durchschnitt. Auch im Bereich "Elektrische Ausrüstung" liegt die Rendite deutlich unter dem Branchendurchschnitt. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt derzeit bei 36, was 18 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt und zu einer Überbewertung der Aktie führt.

Die einzige positive Bewertung erhält die Generac-Aktie in Bezug auf die technische Analyse. Die 200-Tage-Linie verläuft bei 115,2 USD, während der Aktienkurs selbst bei 128,81 USD liegt, was einem Abstand von +11,81 Prozent entspricht. Auch im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage erhält die Aktie ein "Gut"-Signal, da der GD50 derzeit bei 109,13 USD liegt, was einer Differenz von +18,03 Prozent entspricht. Somit ergibt sich insgesamt ein "Gut"-Befund auf Basis der technischen Analyse.

