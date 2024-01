Generac Aktie: Wie schlimm ist es wirklich?

In den letzten Wochen wurde bei Generac eine deutliche Verschlechterung des Stimmungsbildes festgestellt. Dies basiert auf der Analyse von sozialen Medien, die eine Tendenz zu besonders negativen Themen aufweisen. Daher wird die Stimmung als "Schlecht" bewertet. Gleichzeitig wurde eine abnehmende Aufmerksamkeit über das Unternehmen registriert, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

Die langfristige Meinung der Analysten zur Generac-Aktie wird als "Neutral" eingestuft. Dabei gibt es insgesamt 5 positive, 5 neutrale und 1 negative Bewertung. Im letzten Monat gab es keine Updates von Analysten. Das Kursziel der Analysten liegt bei 150 USD, was einer potenziellen Performance von 22,74 Prozent entspricht. Daher wird die Aktie insgesamt als "Gut" eingestuft.

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt positiv, obwohl in den letzten Tagen vermehrt negative Themen diskutiert wurden. Die Analyse von Handelssignalen aus den sozialen Medien ergab 0 negative und 2 positive Signale, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Performance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrie") und der "Elektrischen Ausrüstung"-Branche liegt Generac deutlich darunter und erhält in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.

Zusammenfassend ergibt sich also eine negative Stimmung bei Generac sowohl in den sozialen Medien als auch im Branchenvergleich.