Generac Aktie: Was macht der Markt?

Der Relative Strength Index (RSI) für die Generac-Aktie zeigt einen Wert von 22 für die letzten 7 Tage, was auf eine Überverkaufssituation hinweist und zu einer "Gut"-Bewertung führt. Auch der 25-Tage-RSI liegt mit einem Wert von 19,66 im überverkauften Bereich, was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt. Zusammenfassend erhält Generac somit eine positive RSI-Bewertung.

In den letzten zwölf Monaten erhielt Generac insgesamt 15 Analystenbewertungen, wobei die durchschnittliche Bewertung als "Neutral" eingestuft wird. Diese setzt sich aus 8 "Gut"-, 6 "Neutral"- und 1 "Schlecht"-Meinung zusammen. Basierend auf der durchschnittlichen Kursprognose von 143,79 USD und einem potenziellen Aufwärtspotenzial von 19,27 Prozent wird Generac von Analysten als "Gut"-empfohlen bewertet.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Industrie" zeigt Generac mit einer Rendite von 6,06 Prozent eine deutlich unterdurchschnittliche Performance. Auch im Vergleich zur "Elektrische Ausrüstung"-Branche liegt die Rendite von Generac mit 6,74 Prozent deutlich darunter, was zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.

Das Sentiment und der Buzz in den sozialen Medien sind in den letzten Wochen negativer geworden, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Aktie von Generac wurde zudem weniger diskutiert als normal und verzeichnet eine abnehmende Aufmerksamkeit, was ebenfalls zu einem "Schlecht"-Rating führt.

Insgesamt erhält die Generac-Aktie aufgrund der RSI-Bewertung eine positive Einschätzung, während die Analystenempfehlung und die Branchenvergleiche auf eine eher negative Performance hindeuten. Das Sentiment und der Buzz in den sozialen Medien spiegeln ebenfalls eine negative Stimmung wider.