Generac Aktie: Was für ein Erfolg!

Die Generac-Aktie wird derzeit von Analysten als "Neutral" bewertet. Diese Bewertung setzt sich aus 3 "Gut"-, 4 "Neutral"- und 1 "Schlecht"-Bewertungen zusammen, die in den letzten zwölf Monaten abgegeben wurden. Allerdings haben Analysten, die kürzlich eine Bewertung für die Aktie vorgenommen haben, eine andere Einschätzung abgegeben. Die durchschnittliche Empfehlung für Generac aus dem letzten Monat ist "Gut" (1 Gut, 0 Neutral, 0 Schlecht). Basierend auf der durchschnittlichen Kursprognose der Analysten (144,86 USD) hat das Wertpapier ein Aufwärtspotenzial von 28,43 Prozent, was einer "Gut"-Empfehlung entspricht. Insgesamt erhält Generac also eine "Gut"-Bewertung in diesem Analyseabschnitt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz hat sich die Stimmung der Anleger im vergangenen Monat eingetrübt. Daher wird dieser Punkt als "Schlecht" bewertet. Die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen hat ebenfalls abgenommen, was zu einem weiteren "Schlecht"-Rating führt.

Verglichen mit dem Branchen-Durchschnitt (Elektrische Ausrüstung) wird Generac als unterbewertet angesehen. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie beträgt 28,5, was einem Abstand von 15 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 33,45 entspricht. Auf fundamentaler Basis erhält Generac daher eine "Gut"-Empfehlung.

Im Branchenvergleich der Aktienkurse liegt Generac mit einer Rendite von -5,56 Prozent im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrie") um mehr als 251 Prozent darunter. Auch im Vergleich zur mittleren Rendite der "Elektrische Ausrüstung"-Branche in den vergangenen 12 Monaten von 409,15 Prozent liegt Generac mit 414,71 Prozent deutlich darunter. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.