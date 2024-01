Generac Aktie: So wird sich erstmal nicht viel tun

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein prominentes Instrument zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Er misst das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen für einen Zeitraum von 7 Tagen (RSI7) oder 25 Tagen (RSI25) und normiert es auf einen Wert zwischen 0 und 100. Der RSI für Generac liegt bei 37,25, was einer neutralen Bewertung entspricht. Der RSI25 beträgt 49,59, was ebenfalls auf eine neutrale Einstufung für 25 Tage hindeutet. Insgesamt führt dies zu einem neutralen Rating.

Analysten haben in den letzten zwölf Monaten 5 positive, 5 neutrale und 1 negative Einschätzung für Generac abgegeben, was im Durchschnitt zu einer neutralen Bewertung führt. Im letzten Monat gab es keine Updates. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 150 USD, was einem Anstieg um 21,46 Prozent vom letzten Schlusskurs (123,5 USD) entspricht und somit eine positive Empfehlung darstellt.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Generac liegt bei 34,74, was 11 Prozent höher ist als vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Elektrische Ausrüstung". Dies deutet auf eine Unterbewertung hin und führt zu einer schlechten fundamentalen Analyseeinstufung.

Die Anleger-Stimmung bei Generac in den sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv. In den Diskussionen der letzten zwei Wochen wurden vor allem positive Themen hervorgehoben, was zu einer guten Einschätzung führt. Die Analyse der sozialen Medien ergab ein gutes Handelssignal, was zu einer insgesamt positiven Anleger-Stimmung und Empfehlung führt.