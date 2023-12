Generac Aktie: So gut, wie seit langer Zeit nicht!

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu anderen. Generac weist derzeit ein KGV von 32 auf, während vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Elektrische Ausrüstung" im Durchschnitt ein KGV von 29 haben. Aus fundamentalen Gesichtspunkten ist Generac daher derzeit überbewertet und erhält in dieser Kategorie eine "Schlecht"-Einschätzung.

Beim Vergleich der Aktienkurse zeigt sich, dass Generac mit einer Rendite von 6,06 Prozent im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Industrie" um mehr als 24 Prozent darunter liegt. In der "Elektrische Ausrüstung"-Branche beträgt die mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten 12,8 Prozent, wobei Generac mit 6,74 Prozent ebenfalls deutlich darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie ebenfalls ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In der technischen Analyse wird festgestellt, dass der aktuelle Kurs der Generac von 120,55 USD mit +4,92 Prozent Entfernung vom GD200 (114,9 USD) ein "Neutral"-Signal ergibt. Demgegenüber weist der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, einen Kurs von 104,3 USD auf. Dies bedeutet, dass für den Aktienkurs ein "Gut"-Signal vorliegt, da der Abstand +15,58 Prozent beträgt. Insgesamt wird der Kurs der Generac-Aktie als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

In den vergangenen zwölf Monaten erhielt Generac insgesamt 15 Analystenbewertungen, wobei die durchschnittliche Bewertung des Wertpapiers "Neutral" ist und sich aus 8 "Gut"-, 6 "Neutral"- und 1 "Schlecht"-Meinungen zusammensetzt. Die Kursprognose der Analysten für Generac liegt bei 143,79 USD, was ein Aufwärtspotential von 19,27 Prozent vom letzten Schlusskurs von 120,55 USD bedeutet. Dies führt zu einer "Gut"-Empfehlung basierend auf der Meinung der Analysten, und Generac erhält in Summe eine "Gut"-Bewertung für diesen Abschnitt.