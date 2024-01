Generac Aktie: Selbst Profis sind hier gestolpert …

Generac schüttet eine Dividendenrendite von 0 % aus, was 16,96 Prozentpunkte weniger als der Branchendurchschnitt von 16,96 % ist. Daher wird der Ertrag als niedriger eingestuft und das Unternehmen erhält die Bewertung "Schlecht".

Bei der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnitt betrachtet, um festzustellen, ob sich ein Wertpapier in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Der 200-Tages-Durchschnitt für Generac beträgt 116,07 USD, während der letzte Schlusskurs bei 115,89 USD liegt, was einer Abweichung von -0,16 Prozent entspricht. Auf dieser Basis wird Generac als "Neutral" eingestuft. Der 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 118,94 USD, und auch hier liegt der letzte Schlusskurs mit -2,56 Prozent nahe am gleitenden Durchschnitt, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird Generac also auf Basis der trendfolgenden Indikatoren mit einem "Neutral"-Rating versehen.

Analysten haben in den letzten zwölf Monaten 11 Bewertungen für die Generac-Aktie abgegeben, wobei 5 Bewertungen "Gut", 5 "Neutral" und 1 "Schlecht" waren. Insgesamt ergibt sich daraus ein "Neutral"-Rating. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor, aber basierend auf den bisherigen Ratings ergibt sich ein durchschnittliches Kursziel von 150 USD, was einem Aufwärtspotential von 29,43 Prozent entspricht. Daraus ergibt sich eine "Gut"-Empfehlung für die Generac-Aktie.

In der fundamentalen Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ein wichtiger Indikator. Generac hat ein KGV von 34,74, was deutlich höher ist als das Branchenmittel von 31,4, was einer Überbewertung von 11 Prozent entspricht. Daher wird der Titel als "Schlecht"-Empfehlung eingestuft.