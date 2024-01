Generac Aktie: Keine Panik!

Der Aktienkurs von Generac hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von 2,58 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Elektrische Ausrüstung"-Branche im Durchschnitt um 5,65 Prozent gestiegen, was eine Unterperformance von -3,07 Prozent für Generac bedeutet. Der gesamte "Industrie"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 6,73 Prozent im letzten Jahr, wobei Generac um 4,15 Prozent unter diesem Durchschnittswert lag. Aufgrund dieser Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich erhält Generac in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.

Die Dividendenrendite beträgt derzeit 0 Prozent, was 16,94 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Elektrische Ausrüstung, 16,94) liegt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält die Generac-Aktie eine "Schlecht"-Bewertung.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich aus den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnittsschlusskurs von 116,41 USD für die Generac-Aktie. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 114,64 USD (-1,52 Prozent Unterschied), was zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch im Rahmen des 50-Tages-Durchschnitts liegt der letzte Schlusskurs (120,2 USD) nahe am gleitenden Durchschnitt (-4,63 Prozent Abweichung), was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Generac für die einfache Charttechnik eine "Neutral"-Bewertung.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung sowie der Diskussionsintensität zeigt, dass es im vergangenen Monat keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Allerdings wurde das Unternehmen im letzten Monat weniger diskutiert als zuvor, was zu einem "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt erhält die Generac-Aktie daher ein "Schlecht"-Rating.