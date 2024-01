Generac Aktie: Jetzt knallt es!

Der Aktienkurs von Generac hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von 35,41 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Elektrische Ausrüstung"-Branche im Durchschnitt um 242,33 Prozent gestiegen, was bedeutet, dass Generac im Branchenvergleich eine Underperformance von -206,92 Prozent aufweist. Im "Industrie"-Sektor lag die mittlere Rendite bei 149,14 Prozent, wobei Generac 113,72 Prozent unter diesem Durchschnittswert liegt. Sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt diese Unterperformance zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf die Dividende liegt die Dividendenrendite von Generac derzeit bei 0 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt von 16,95 Prozent liegt. Dies führt zu einer Differenz von -16,95 Prozent zur Generac-Aktie und einer "Schlecht"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.

Der Relative Strength Index (RSI) von Generac weist eine Ausprägung von 61,88 auf, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 28,06, was zu einer Einstufung als "Gut" für 25 Tage führt. Zusammen führt dies zu einem Gesamtrating von "Gut".

Abschließend betrachtet ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Generac mit 36,82 im Vergleich zu vergleichbaren Unternehmen aus der Branche "Elektrische Ausrüstung" (31,31) um 18 Prozent höher, was auf eine Unterbewertung hinweist. Aus fundamentaler Analyseperspektive ergibt sich daher die Einstufung als "Schlecht".