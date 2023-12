Generac Aktie: Interessante Aussichten?

Der Aktienkurs von Generac im Vergleich zu anderen Unternehmen des Industrie-Sektors zeigt eine Rendite von 6,06 Prozent, was mehr als 24 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur "Elektrische Ausrüstung"-Branche liegt die Rendite mit 6,74 Prozent deutlich darunter, was zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.

Das Anleger-Sentiment für die Generac-Aktie ist jedoch positiv, da überwiegend positive Meinungen in den sozialen Medien veröffentlicht wurden. Der Meinungsmarkt beschäftigte sich in den letzten Tagen vor allem mit den positiven Themen rund um Generac, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung führt.

In Bezug auf die Dividende weist Generac derzeit eine Rendite von 0 Prozent auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 17,01%. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs der Generac-Aktie bei 120,55 USD liegt, was eine Entfernung von +4,92 Prozent vom GD200 (114,9 USD) bedeutet und somit ein "Neutral"-Signal darstellt. Im Gegensatz dazu zeigt der GD50 einen Kurs von 104,3 USD an, was einem Abstand von +15,58 Prozent entspricht und somit zu einem "Gut"-Signal führt.

Zusammenfassend wurde die Generac-Aktie hinsichtlich des Aktienkurses und des Anleger-Sentiments mit einer "Gut"-Bewertung versehen, während die Dividende und die technische Analyse zu einer "Schlecht"-Bewertung führten.