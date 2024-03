Generac Aktie: Hier ist das letzte Wort noch nicht gesprochen!

Die Analysten haben in den letzten zwölf Monaten insgesamt sechs Einschätzungen zur Aktie von Generac abgegeben, davon waren zwei positiv, drei neutral und eine negativ. Aufgrund dieser Bewertungen wird die langfristige Einstufung als "neutral" angesehen. Es liegen keine neuen Analystenupdates zu Generac aus dem letzten Monat vor. Das durchschnittliche Kursziel für die Aktie liegt bei 140,8 USD, was eine erwartete Kursentwicklung von 18,48 Prozent bedeutet und daher als "gut" eingestuft wird.

In Bezug auf fundamentale Kriterien weist Generac ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 28 auf, was im Vergleich zur Branche "Elektrische Ausrüstung" (KGV von 59,45) unter dem Durchschnitt liegt und daher als unterbewertet betrachtet wird.

Die Performance der Generac-Aktie in den letzten 12 Monaten betrug -5,56 Prozent, was im Vergleich zur Durchschnittssteigerung von 53,67 Prozent in der Branche zu einer Unterperformance von -59,23 Prozent führt. Auch im Vergleich zum "Industrie"-Sektor, der eine Rendite von 44,69 Prozent erzielte, liegt Generac mit einer Unterperformance von 50,25 Prozent deutlich darunter und wird daher in dieser Kategorie als "schlecht" bewertet.

In Bezug auf die Dividendenpolitik weist Generac ein Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs von 0 auf, was im Vergleich zum Durchschnitt der Branche eine negative Differenz von -16,53 Prozent darstellt und daher von den Analysten als "schlecht" bewertet wird.