Generac Aktie: Hier braucht man sich keine Sorgen machen!

Generac erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von 2,58 Prozent. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Elektrische Ausrüstung"-Branche im Durchschnitt um 5,65 Prozent gestiegen, was auf eine Underperformance von -3,07 Prozent im Branchenvergleich für Generac hinweist. Im "Industrie"-Sektor betrug die mittlere Rendite 6,73 Prozent im letzten Jahr, wobei Generac 4,15 Prozent unter diesem Durchschnittswert lag. Aufgrund der Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich erhält Generac ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Von Analysten wird die Generac-Aktie aktuell mit "Neutral" bewertet. Dieses Rating setzt sich aus 5 "Gut"-, 5 "Neutral"- und 1 "Schlecht"-Bewertungen zusammen, welche in den letzten zwölf Monaten abgegeben wurden. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Generac vor. Basierend auf der durchschnittlichen Kursprognose der Analysten (150 USD) hat das Wertpapier ein Aufwärtspotential von 30,84 Prozent, was einer "Gut"-Empfehlung entspricht. Insgesamt erhält Generac eine "Gut"-Bewertung für diesen Abschnitt der Analyse.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung sowie der Diskussionsintensität ergibt folgendes Bild: Während des vergangenen Monats gab es keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger, weshalb dieser Punkt als "Neutral" bewertet wird. Die Intensität der Diskussionen aus dem letzten Monat zeigt, dass das Unternehmen weniger Beachtung erfährt als zuvor, was zu einem "Schlecht"-Rating führt. Daher erhält die Generac-Aktie insgesamt ein "Schlecht"-Rating in diesem Bereich.

Mithilfe des Relative Strength Index (RSI) lässt sich eine Aussage treffen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI der letzten 7 Tage für die Generac-Aktie beträgt aktuell 57, was ein "Neutral"-Rating ergibt. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist mit einem Wert von 62,17 ebenfalls "Neutral" eingestuft. Insgesamt liefert die Analyse der RSIs zu Generac damit ebenfalls ein "Neutral"-Rating.