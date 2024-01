Generac Aktie: Grund zur Sorge?

Generac-Aktie: Stimmung und Analystenempfehlungen

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung rund um die Generac-Aktie wurden über einen längeren Zeitraum analysiert. Dabei wurde festgestellt, dass die Aktie eine durchschnittliche Aktivität aufweist, was auf eine mittlere Diskussionsintensität hindeutet. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen und entspricht somit einer "Neutral"-Einstufung. Insgesamt ergibt sich damit für Generac in diesem Punkt die Einstufung "Schlecht".

Auf Plattformen der sozialen Medien häufen sich derzeit die positiven Meinungen und Kommentare zur Generac-Aktie. Auch in den vergangenen Tagen wurden überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Insgesamt wurden fünf Gut- und kein Schlecht-Signal ermittelt. Aufgrund dieser positiven Signale wird das Unternehmen als "Gut" eingestuft.

Analysten haben in den letzten zwölf Monaten 5 Gut, 5 Neutral und 1 Schlecht Einschätzungen zu Generac abgegeben, was im Durchschnitt einem "Neutral"-Rating entspricht. Das durchschnittliche Kursziel für die Aktie liegt bei 150 USD, was einer "Gut"-Empfehlung entspricht.

Im Branchenvergleich hat die Generac-Aktie in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von 35,41 Prozent erzielt. Im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Elektrische Ausrüstung"-Branche hat Generac jedoch eine Underperformance von -2276,14 Prozent gezeigt. Auch im Sektorvergleich lag die Aktie 1348,48 Prozent unter dem Durchschnittswert. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Generac-Aktie in dieser Kategorie als "Schlecht" eingestuft.

