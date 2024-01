Generac Aktie: Geht es jetzt los?

Die Dividendenrendite von Generac beträgt derzeit 0 Prozent, was leicht unter dem Durchschnitt liegt. Daher wird die Dividendenpolitik des Unternehmens von Analysten neutral bewertet. In Bezug auf die technische Analyse weicht der aktuelle Schlusskurs um 5,42 Prozent vom Durchschnitt der letzten 200 Handelstage ab, was zu einer positiven Bewertung führt. Auf der Basis der letzten 50 Handelstage wird die Aktie jedoch neutral bewertet, da der letzte Schlusskurs nur um 4,25 Prozent vom Durchschnitt abweicht. Das Stimmungsbild zu Generac hat sich in letzter Zeit negativ verändert, was zu einer schlechten Bewertung des Sentiments und des Buzz führt. Im Branchenvergleich liegt die Rendite der Generac-Aktie deutlich unter dem Durchschnitt der "Industrie" und der "Elektrische Ausrüstung"-Branche, was zu einer schlechten Bewertung in dieser Kategorie führt.

