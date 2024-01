Generac Aktie: Es gibt was neues!

Generac, ein Unternehmen aus der Elektrischen Ausrüstungsbranche, schüttet eine Dividendenrendite von 0 % aus. Dies bedeutet, dass die Rendite 16,96 Prozentpunkte niedriger ist als der Branchendurchschnitt. Somit wird der Ertrag als niedriger eingestuft, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt.

Die technische Analyse zeigt, dass die Generac-Aktie derzeit ein "Neutral"-Rating erhält. Sowohl der 50-Tage-Durchschnitt (118,94 USD) als auch der 200-Tage-Durchschnitt (116,07 USD) weisen darauf hin, dass der letzte Schlusskurs nahe dem Durchschnitt liegt.

Im Hinblick auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien erhält Generac eine "Neutral"-Bewertung. Die Diskussionsstärke deutet darauf hin, dass das Interesse der Marktteilnehmer an der Aktie in den letzten vier Wochen gestiegen ist, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Generac-Aktie derzeit weder überkauft noch -verkauft ist. Sowohl der RSI-Wert von 7 Tagen (64,81) als auch der RSI25-Wert (54) führen zu einer Einstufung von "Neutral".

Insgesamt ergibt sich daher eine neutrale Bewertung für die Generac-Aktie auf Basis der technischen Analyse und des Sentiments in den sozialen Medien.