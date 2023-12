Generac Aktie: Dass es tatsächlich NOCH besser werden könnte …

Die Stimmung und der Buzz rund um Aktien sind wichtige Indikatoren, um die Einschätzung der Anleger und Investoren zu verstehen. Neben den Analysen aus Bankhäusern spielt auch das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet eine Rolle. In Bezug auf Generac haben wir sowohl die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum als auch die Veränderung der Stimmung betrachtet. Dabei zeigte sich, dass die Aktivität in den Diskussionen unterdurchschnittlich war, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führte. Allerdings wies die Rate der Stimmungsänderung eine positive Entwicklung auf, was zu einem "Gut"-Rating führte. Insgesamt ergibt sich daher in Bezug auf das langfristige Stimmungsbild die Note "Gut" für Generac.

Ein weiterer wichtiger Indikator ist der Relative Strength Index (RSI), der die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation setzt. Der RSI der letzten 7 Tage für Generac liegt bei 41, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der Vergleich mit dem RSI auf 25-Tage-Basis zeigt jedoch, dass Generac hier überverkauft ist, was zu einer "Gut"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Gut"-Rating für Generac.

Im Branchenvergleich des Aktienkurses zeigt sich, dass Generac im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Industrie" deutlich darunter liegt. Auch im Vergleich zur "Elektrische Ausrüstung"-Branche liegt Generac deutlich unter dem Durchschnitt. Diese Entwicklung führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die Stimmung der Anleger und Nutzer in den sozialen Medien war überwiegend positiv, was zu einer "Gut"-Einstufung in dieser Betrachtung führt. Auch die Analyse von Handelssignalen ergab eine "Gut"-Bewertung. Insgesamt wird Generac hinsichtlich der Stimmung als "Gut" eingestuft.