Generac Aktie: Dass es dann wirklich so schnell geht …

Die Dividendenrendite von Generac liegt derzeit bei 0 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die "Elektrische Ausrüstung"-Branche weist eine Dividendenrendite von 17,65 Prozent auf, was bedeutet, dass die Generac-Aktie um -17,65 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Aufgrund dieses Ergebnisses erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung für ihre Dividendenpolitik.

Im Vergleich zu Aktien aus dem Industrie-Sektor hat Generac im vergangenen Jahr eine Rendite von -5,56 Prozent erzielt, was 212,84 Prozent unter dem Durchschnitt von 207,28 Prozent liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Elektrische Ausrüstung" beträgt 347,27 Prozent, wobei Generac aktuell 352,83 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Netz zeigt sich, dass die Diskussionsintensität bei Generac in den letzten Monaten durchschnittlich war, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung war in diesem Zeitraum ebenfalls kaum verändert, was auch zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt wird Generac in diesem Bereich als "Schlecht" bewertet.

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist jedoch insgesamt positiv. In den letzten beiden Wochen wurden hauptsächlich positive Themen in den Diskussionen behandelt, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt. Die Analyse von Handelssignalen aus den sozialen Medien ergab 9 positive Signale und 0 negative Signale, was zu einer Empfehlung von "Gut" führt. Insgesamt wird die Anleger-Stimmung als "Gut" eingestuft.