Generac Aktie: Darf das wirklich wahr sein?

Generac erhielt in den letzten zwölf Monaten insgesamt 15 Analystenbewertungen. Die durchschnittliche Bewertung des Wertpapiers ist dabei "Neutral" und setzt sich aus 8 "Gut"-, 6 "Neutral"- und 1 "Schlecht"-Meinungen zusammen. Im letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Generac vor. Die durchschnittliche Kursprognose von 143,79 USD für das Wertpapier ergibt ein Aufwärtspotential von 19,27 Prozent, was einer "Gut"-Empfehlung entspricht.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Industrie" liegt Generac mit einer Rendite von 6,06 Prozent mehr als 24 Prozent darunter. Die Branche "Elektrische Ausrüstung" verzeichnete eine mittlere Rendite von 12,8 Prozent, wobei Generac mit 6,74 Prozent deutlich darunter liegt. Diese Entwicklung führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In den letzten Wochen wurde eine Zunahme negativer Kommentare über Generac in den sozialen Medien beobachtet, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Zudem wurde über Generac deutlich weniger diskutiert als normal, und es ist eine abnehmende Aufmerksamkeit zu verzeichnen. Dies führt zu einem Gesamt-"Schlecht"-Rating für die Aktie.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Generac beträgt 32, während vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Elektrische Ausrüstung" im Durchschnitt ein KGV von 29 haben. Dies deutet darauf hin, dass Generac aus fundamentalen Gesichtspunkten überbewertet ist und erhält daher eine "Schlecht"-Einschätzung von der Redaktion.