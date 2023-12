Generac Aktie: Die Bären zittern!

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. In den letzten Tagen stand die Aktie von Generac im Fokus der Diskussionen in den sozialen Medien, wobei überwiegend positive Meinungen veröffentlicht wurden. Allerdings beschäftigte sich der Meinungsmarkt insbesondere mit den negativen Themen rund um Generac, was insgesamt zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Weitergehende Studien zeigen, dass hauptsächlich "Gut"-Signale abgegeben wurden, insgesamt ergibt sich also ein "Gut" Signal bei der Analyse der Anleger-Stimmung.

Aus den letzten 200 Handelstagen ergibt sich für die Generac-Aktie ein Durchschnitt von 114,93 USD für den Schlusskurs. Der letzte Schlusskurs lag bei 122,13 USD, was einer positiven Abweichung von 6,26 Prozent entspricht und daher eine "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht erhält. Auch der 50-Tages-Durchschnitt (105,13 USD) liegt über dem gleitenden Durchschnitt (+16,17 Prozent Abweichung), was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt.

Bei einer Dividende von 0 % ist Generac im Vergleich zum Branchendurchschnitt Elektrische Ausrüstung (17,02 %) bezüglich der Ausschüttung niedriger zu bewerten, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien gab es während der letzten Wochen keine eindeutige Veränderung. Die Aktie erhält daher eine "Neutral"-Bewertung. Die Intensität der Beiträge zu einer Aktie liefert Anzeichen dafür, ob das Unternehmen aktuell viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Über Generac wurde deutlich weniger diskutiert als normal, außerdem ist eine abnehmende Aufmerksamkeit zu verzeichnen, was zu einem "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt bekommt die Aktie dadurch ein "Schlecht"-Rating.