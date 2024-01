Generac Aktie: Anleger aufgepasst!

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Überkaufte Titel könnten kurzfristig Kursrücksetzer sehen, während überverkaufte Titel eher Kursgewinne ermöglichen. Der RSI wird auf 7- und 25-Tage-Basis für Generac betrachtet. Der RSI7 liegt bei 48,86 Punkten, was darauf hinweist, dass Generac weder überkauft noch überverkauft ist. Somit erhält das Wertpapier eine "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI liegt bei 60,93 Punkten, was ebenfalls auf ein "Neutral"-Rating hinweist.

Die trendfolgenden Indikatoren zeigen, ob sich ein Wertpapier in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Der 200-Tages-Durchschnitt für Generac beträgt 116,55 USD, während der letzte Schlusskurs bei 116,09 USD liegt, was einer Abweichung von 0,39 Prozent entspricht. Somit erhält Generac eine "Neutral"-Bewertung auf dieser Basis. Der 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 120,55 USD, und auch hier liegt der letzte Schlusskurs nahe dem Durchschnitt, mit einer Abweichung von -3,7 Prozent. Auch für diesen Wert erhält die Generac-Aktie ein "Neutral"-Rating. Insgesamt wird Generac basierend auf trendfolgenden Indikatoren mit einem "Neutral"-Rating versehen.

Die Dividende von Generac beträgt 0 %, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt Elektrische Ausrüstung (16,94 %) niedriger ist. Die Differenz beträgt 16,94 Prozentpunkte, wodurch die Einstufung "Schlecht" abgeleitet werden kann.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Generac besonders positiv diskutiert. An acht Tagen überwogen positive Themen, während an vier Tagen die negative Kommunikation überwog. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen dominierten überwiegend positive Themen die Diskussion. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung. Automatische Analysen der Kommunikation haben ergeben, dass vor allem "Gut"-Signale im Vordergrund standen. Daher erhält Generac auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers insgesamt eine "Gut"-Bewertung.