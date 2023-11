Genenta ScienceADR Aktie: Was die Zahlen bedeuten!

Die technische Analyse der Genenta Science Sp-Aktie basierend auf den letzten 200 Handelstagen zeigt einen Durchschnittsschlusskurs von 5,82 USD. Am letzten Handelstag wurde ein Schlusskurs von 5,2 USD verzeichnet, was einem Unterschied von -10,65 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht wird daher eine "Schlecht"-Bewertung vergeben. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 5,29 USD wurde analysiert, und der letzte Schlusskurs lag nahe am gleitenden Durchschnitt, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Genenta Science Sp-Aktie eine "Neutral"-Bewertung auf Basis der einfachen Charttechnik.

Hinsichtlich des Sentiments und Buzz in den sozialen Medien konnten in den letzten vier Wochen keine signifikanten Veränderungen festgestellt werden. Somit wird die Aktie auch hier mit einem "Neutral" bewertet, da weder eine Zunahme noch Abnahme an Diskussionsbeiträgen festgestellt wurde.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Genenta Science Sp-Aktie liegt bei 45, was als "Neutral" eingestuft wird. Auch der RSI auf 25-Tage-Basis ergibt eine "Neutral"-Bewertung. Somit erhält die Aktie insgesamt auch nach RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating.

Das Anleger-Sentiment in sozialen Netzwerken war überwiegend positiv, mit nur vereinzelten neutralen Tagen. In den letzten ein bis zwei Tagen wurden verstärkt positive Themen diskutiert, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt.

Zusammenfassend ergibt sich daher eine "Neutral"-Bewertung auf Basis der technischen Analyse und des RSI, aber eine "Gut"-Einschätzung des Anleger-Sentiments.