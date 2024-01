Genel Energy Aktie: Das werden die Bullen gerne hören!

Die Aktie der Genel Energy wird von Analysten auf langfristiger Basis als "Gut"-Titel eingeschätzt. Von insgesamt 18 Analystenbewertungen waren 1 Gut, 1 Neutral und 0 Schlecht. Es liegen keine neuen Analystenupdates aus dem letzten Monat vor. Im Durchschnitt erwarten die Analysten ein Kursziel von 159 GBP, was einer Erwartung von 124,89 Prozent entspricht, da der aktuelle Schlusskurs bei 70,7 GBP liegt. Auf Basis aller Analystenschätzungen erhält die Aktie daher die Bewertung "Gut".

Im Hinblick auf fundamentale Kriterien weist die Aktie ein niedriges Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 5,15 auf, was unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche liegt. Dies macht die Aktie im Vergleich zu anderen Wachstumsaktien als "günstig" und führt zu einer Bewertung als "Gut" auf Grundlage fundamentaler Kriterien.

Im Branchenvergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance im Sektor "Energie" liegt die Rendite der Genel Energy-Aktie bei -40,79 Prozent, was mehr als 28 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur Branche "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch" liegt die Rendite mit -12,62 Prozent um 28,16 Prozent darunter. Aufgrund dieser Entwicklung im vergangenen Jahr erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die Anleger-Stimmung bezüglich Genel Energy war in den letzten zwei Wochen überwiegend negativ, sowohl in den sozialen Medien als auch in diversen Kommentaren und Wortmeldungen. Auch in den vergangenen Tagen wurden hauptsächlich negative Themen rund um die Aktie angesprochen. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung basierend auf der Anleger-Stimmung.