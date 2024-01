Genel Energy Aktie: Wird es wirklich dazu kommen?

Der Aktienkurs von Genel Energy hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von -40,79 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch"-Branche im Durchschnitt um -11,83 Prozent gefallen, was bedeutet, dass Genel Energy eine Underperformance von -28,96 Prozent im Branchenvergleich aufweist. Der "Energie"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von -11,83 Prozent im letzten Jahr, und Genel Energy lag 28,96 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Aufgrund dieser Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich erhält das Unternehmen ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf fundamentale Kriterien weist das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Genel Energy einen Wert von 5 auf, was im Vergleich zu anderen Unternehmen aus der Branche "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch" (KGV von 9,01) unter dem Durchschnitt liegt (ca. 43 Prozent). Aufgrund dieser Unterbewertung erhält Genel Energy eine "Gut"-Bewertung auf dieser Stufe.

In Bezug auf Dividendenrenditen liegt Genel Energy mit einer Rendite von 13,65 Prozent 1,83 Prozent über dem Branchendurchschnitt. Die Branche "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch" weist eine durchschnittliche Dividendenrendite von 11 Prozent auf. Daher wird die Aktie aus heutiger Sicht als ein lukratives Investment angesehen und erhält von der Redaktion eine "Gut"-Bewertung.

Die technische Analyse betrachtet für Aktien auch das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitablauf und zeichnet dies für einen Zeitraum von 7 Tagen im Relative Strength-Index (RSI) auf. Anhand dieses RSI-Werts von 41,96 wird die Genel Energy aktuell als weder überkauft noch -verkauft eingestuft, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Bei einer Ausdehnung der relativen Bewegung auf 25 Tage (RSI25) ergibt sich für die Aktie ein Wert von 49, was darauf hindeutet, dass der Titel weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Dementsprechend lautet die Einstufung auf dieser Basis ebenfalls "Neutral". Insgesamt ergibt sich für die RSI-Werte eine Einstufung als "Neutral".