Genel Energy Aktie: Ganz ruhig bleiben!

Genel Energy wird von Analysten als unterbewertet im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt eingestuft. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie liegt bei 5,15, während das Branchen-KGV bei 9,01 liegt, was einem Abstand von 43 Prozent entspricht. Auf dieser Grundlage erhält die Aktie eine "Gut"-Empfehlung.

In der technischen Analyse liegt der Kurs von Genel Energy bei 73,8 GBP und ist damit um -4,74 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage entfernt. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Neutral". Über die letzten 200 Tage betrachtet, wird die Aktie jedoch als "Schlecht" eingestuft, da die Distanz zum GD200 bei -22,07 Prozent liegt. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für beide Zeiträume als "Neutral" betrachtet.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Energie-Sektor hat Genel Energy eine Rendite von -40,79 Prozent erzielt, was mehr als 29 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die Branche "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch" verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine mittlere Rendite von -11,76 Prozent. Auch hier liegt Genel Energy mit 29,03 Prozent deutlich darunter, was zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.

Die Dividendenrendite von Genel Energy beträgt 13,65 Prozent, was 7,62 Prozent über dem Durchschnitt von 6,03 Prozent liegt. Aus diesem Grund erhält das Unternehmen eine "Gut"-Bewertung für seine Dividendenpolitik von Analysten.