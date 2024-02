Genel Energy Aktie: Alles nach Plan!

Der Aktienkurs von Genel Energy hat in den letzten 12 Monaten eine Rendite von -38,72 Prozent verzeichnet, was mehr als 24 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die Öl- und Gasbranche erreichte eine mittlere Rendite von -15,09 Prozent, wobei Genel Energy mit 23,62 Prozent deutlich darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung wird die Aktie mit einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie bewertet.

In der technischen Analyse wird der aktuelle Kurs von Genel Energy bei 75,2 GBP festgestellt, was einer Entfernung von -14,29 Prozent vom GD200 (87,74 GBP) entspricht. Dies ist ein "Schlecht"-Signal aus charttechnischer Sicht. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, liegt bei 72,45 GBP, was zu einem "Neutral"-Signal führt, da der Abstand +3,8 Prozent beträgt. Insgesamt wird der Kurs der Genel Energy-Aktie als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen grundsätzlich positiv gegenüber Genel Energy eingestellt waren. Es gab keine negative Diskussion zu verzeichnen, und die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren ebenfalls hauptsächlich positiv. Basierend auf dieser Stimmungsanalyse erhält Genel Energy eine "Gut"-Einschätzung für die Anlegerstimmung.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI von Genel Energy liegt bei 31,25 Punkten, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, und daher ein "Neutral"-Rating erhält. Der RSI25, der auf 25-Tage-Basis berechnet wird, liegt ebenfalls im neutralen Bereich bei 43,24, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung für Genel Energy führt.