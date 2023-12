Genel Energy ADR Aktie: Das sollte man sich durch den Kopf gehen lassen …

Weitere Suchergebnisse zu "Enstar Group Limited":

Im letzten Jahr gab es für Genel Energy 1 positive, 1 neutrale und keine negativen Bewertungen von Analysten, was im Durchschnitt zu einer positiven Bewertung führt. Es liegen keine aktuellen Bewertungen vor, das durchschnittliche Kursziel der Aktie basierend auf Analystenmeinungen liegt bei 159 GBP. Das bedeutet, dass die Aktie um 129,44 Prozent steigen könnte, was einer positiven Empfehlung entspricht.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Genel Energy liegt derzeit bei 5, was im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch" (KGV von 9,08) deutlich unter dem Durchschnitt liegt. Dies zeigt, dass die Aktie unterbewertet ist und erhält daher eine positive Bewertung auf fundamentaler Ebene.

In Bezug auf die Stimmung rund um die Aktie, zeigt die Analyse sowohl die Beitragsanzahl als auch die Änderung der Stimmung über einen längeren Zeitraum. Dabei wurde eine mittlere Aktivität festgestellt, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für Genel Energy war in letzter Zeit kaum zu erkennen, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt.

Die Dividendenrendite beträgt derzeit 13,65 Prozent, was 1,77 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt. Aufgrund dessen erhält die Dividendenpolitik von Genel Energy eine positive Bewertung.

Insgesamt erhalten die Genel Energy-Aktie also positive Bewertungen aufgrund des Kursziels, der Unterbewertung und der Dividendenpolitik, während die Stimmung rund um die Aktie neutral eingestuft wird.