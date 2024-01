Genedrive Aktie: Wird es wirklich dazu kommen?

Die technische Analyse der Genedrive-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 15,15 GBP liegt. Der letzte Schlusskurs von 8 GBP weicht somit um -47,19 Prozent ab, was einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Betrachtet man den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, so liegt der letzte Schlusskurs (8,17 GBP) nahe dem gleitenden Durchschnitt (-2,08 Prozent), was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Genedrive-Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Genedrive-Aktie liegt derzeit bei 50, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Daher gilt für dieses Signal die Einstufung "Neutral". Wird die relative Bewegung auf 25 Tage ausgedehnt (RSI25), ergibt sich für die Aktie ein Wert von 47, was ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt resuliert daraus für die RSI die Einstufung "Neutral".

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen grundsätzlich neutral gegenüber Genedrive eingestellt waren. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren jedoch hauptsächlich negativ. Auf der Basis unserer Stimmungsanalyse erhält Genedrive daher eine "Neutral"-Einschätzung von der Redaktion für die Anlegerstimmung.

Im Branchenvergleich erzielte Genedrive in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von -12,82 Prozent. Im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Life Sciences Werkzeuge und Dienstleistungen"-Branche fiel die Aktie um -13,63 Prozent, was eine Outperformance von +0,81 Prozent bedeutet. Im Vergleich zum "Gesundheitspflege"-Sektor lag die Rendite von Genedrive 1,47 Prozent über dem Durchschnittswert. Die ähnliche Rendite im Branchen- und Sektorvergleich führt somit zu einem "Neutral"-Rating in dieser Kategorie.