Genedrive Aktie: Keine Panik!

Die Firma Genedrive schüttet derzeit niedrigere Dividenden aus als der Durchschnitt in der Branche Life Sciences Werkzeuge und Dienstleistungen. Der Unterschied beträgt 3,2 Prozentpunkte (0 % gegenüber 3,2 %). Aufgrund dieser großen Differenz erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Schlecht".

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für Genedrive liegt der RSI7 aktuell bei 69,57 Punkten, was darauf hindeutet, dass das Unternehmen weder überkauft noch überverkauft ist. Daher erhält das Wertpapier eine "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI zeigt ähnliche Werte und daher erhält die Aktie auch hier eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt erhält das Genedrive-Wertpapier damit ein "Neutral"-Rating in diesem Abschnitt.

In Bezug auf die Diskussionintensität im Internet wurde eine mittlere Aktivität gemessen und daher wird diesem Signal die Bewertung "Neutral" zugeordnet. Die Rate der Stimmungsänderung erfährt kaum Änderungen, was zu dem Gesamtergebnis "Schlecht" führt.

Unsere Analysten haben die Kommentare und Befunde zu Genedrive auf sozialen Plattformen betrachtet und festgestellt, dass diese neutral waren. Zudem wurden in den vergangenen zwei Tagen vor allem negative Themen aufgegriffen. Aufgrund dieser Betrachtung wird die Aktie mit "Schlecht" eingestuft. Insgesamt ergibt sich, dass Genedrive hinsichtlich der Stimmung als "Schlecht" bewertet werden muss.