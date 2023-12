Genedrive Aktie: Jetzt ist alles möglich

Der Aktienkurs von Genedrive hat sich im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Gesundheitspflege" positiv entwickelt. Mit einer Rendite von -12,82 Prozent liegt die Aktie um mehr als 3 Prozent über dem Durchschnitt. In der Branche "Life Sciences Werkzeuge und Dienstleistungen" beträgt die mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten -15,44 Prozent, wobei Genedrive mit 2,62 Prozent ebenfalls deutlich darüber liegt. Aufgrund dieser sehr guten Entwicklung im vergangenen Jahr wird die Aktie in dieser Kategorie mit einem "Gut"-Rating bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Dynamik des Aktienkurses von Genedrive neutral ist. Der RSI für einen Zeitraum von 7 Tagen beträgt 44 und für 25 Tage beläuft sich der RSI25 auf 46,91, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" führt.

In Bezug auf Dividenden schüttet Genedrive derzeit niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt von Life Sciences Werkzeuge und Dienstleistungen. Die Differenz beträgt 3,21 Prozentpunkte (0 % gegenüber 3,21 %), weshalb die Dividendenpolitik der Aktie als "Schlecht" eingestuft wird.

Die Auswertung des Sentiments und des Buzz zeigt, dass es im vergangenen Monat keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Auch die Diskussionsintensität über das Unternehmen war nicht bedeutend erhöht oder verringert, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Genedrive-Aktie daher ein "Neutral"-Rating.