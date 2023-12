Genedrive Aktie: Daran scheiden sich die Geister

Der Aktienkurs von Genedrive verzeichnete im vergangenen Jahr eine Rendite von -12,82 Prozent. Im Vergleich zum Durchschnitt der Aktien aus dem Bereich "Gesundheitspflege" liegt die Rendite von Genedrive um 3,46 Prozent über dem Durchschnitt (-16,28 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Life Sciences Werkzeuge und Dienstleistungen" beträgt -12,78 Prozent, und Genedrive liegt derzeit 0,04 Prozent darunter. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI der letzten 7 Tage für die Genedrive-Aktie beträgt aktuell 100, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier überkauft ist. Daher wird hier ein "Schlecht"-Rating vergeben. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist weniger volatil und zeigt, dass Genedrive weder überkauft noch überverkauft ist. Daher wird das Wertpapier hier mit "Neutral" eingestuft. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs ein "Schlecht"-Rating.

Bezüglich des Sentiments und Buzz im Netz zeigt sich, dass die Diskussionsintensität rund um die Genedrive-Aktie eine durchschnittliche Aktivität aufweist. Daher wird für diesen Faktor eine "Neutral"-Einschätzung vergeben. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt wird daher Genedrive als "Neutral" bewertet.

In Bezug auf die Dividendenrendite hat Genedrive derzeit einen Wert von 0 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt von 3,07 Prozent liegt. Die Differenz zu vergleichbaren Werten aus der "Life Sciences Werkzeuge und Dienstleistungen"-Branche beträgt -3 Prozent. Aufgrund dieser Konstellation erhält die Genedrive-Aktie in dieser Kategorie eine "Schlecht"-Bewertung.